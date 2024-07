Нетаняху ще се срещне с Байдън в Белия дом

П резидентът на САЩ Джо Байдън се очаква да се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху в четвъртък в Белия дом, каза американски официален представител.

Байдън се бори с COVID-19 от миналата сряда, но се връща във Вашингтон във вторник от къщата си на плажа в Делауеър. Нетаняху говори на съвместна сесия на Конгреса на САЩ в сряда.

U.S. President Joe Biden is expected to meet Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Thursday at the White House, a U.S. official said on Monday.



