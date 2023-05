Ръсел Кроу с изненадващ коментар за продължението на "Гладиатор"

Р ъсел Кроу коментира продължението на "Гладиатор", по което работи Ридли Скот и ще бъде на екран през ноември 2024-та година. Актьорът, който спечели Оскар за ролята си в споменатия филм няма да участва в него, като каза, че „малко ревнува“.

.@russellcrowe says that he's "slightly jealous" of the actors appearing in the upcoming sequel to #Gladiator https://t.co/pNOkGifQL4