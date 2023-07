Русия изстрелва първата си мисия до Луната на 11 август

П ървата мисия до Луната в историята на съвременна Русия ще бъде изстреляна на 11 август, като резервната дата е 12 август. Това съобщи за ТАСС Игор Митрофанов, ръководител на отдела по ядрена планетология в Института за космически изследвания (ИКИ) на Руската академия на науките.

The Space Race is a competition among states for outer space exploration. USA, China & Russia have achieved success, while India is making strides with Chandrayaan-3, its recent mission to the Moon! pic.twitter.com/xfDFCEu7wb

По-рано Роскосмос заяви пред ТАСС, че държавната корпорация планира да изстреля космическия кораб "Луна-25" през август. През юни туроператорът RocketTrip заяви, че автоматичната станция "Луна-25" е планирана да бъде изстреляна на 11 август 2023 г. от космодрума "Восточний".

Russia set to return to the moon: The Luna 25 mission – Russia’s first trip to the moon in almost 50 years – aims to explore the south polar region, eyed by the U.S. and other nations as a site for future lunar bases.#Russia #LunarMission #Soyuz2.1b https://t.co/hf1Qwbefvq pic.twitter.com/UbwzBQfI9e