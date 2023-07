Япония с мисия до Луната този август

Я понската агенция за изследване на космическото пространство (ДЖАКСА) и компанията "Мицубиши хеви индъстрис" ще изстрелят първия модул за изследване на Луната, наречен SLIM, на 26 август, съобщи агенция Киодо.

Той ще бъде на борда на ракетата H2A.

Апаратът с височина 2,4 м и тегло 200 кг е предназначен за изучаване на кратерите и релефа на Луната с помощта на технологии, подобни на тези, използвани в системите за разпознаване на лица.

Модулът е оборудван и със специална камера, която може да измерва количеството желязо и други елементи, съдържащи се в скалите на лунната повърхност.

Получените данни ще бъдат използвани като част от лунната програма "Артемис" (Артемида) на НАСА.

