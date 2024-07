Романсът на Джон Кенеди-младши с Брук Шийлдс и Мадона - но ето защо не е спал с никоя от тях

Д жон Ф. Кенеди-младши е имал шумни романси с Мадона и Брук Шийлдс - но според нова книга предполагаемият плейбой всъщност не е спал с нито една от тях.

"Мадона беше само флирт", казва един от близките приятели на Кенеди в книгата. "Нищо повече. Само флирт."

Политическото отроче се запознава с попзвездата през 80-те години на миналия век, докато той се среща с актрисата Кристина Хааг, а Мадона е омъжена за Шон Пен.

JFK Jr. romanced Brooke Shields and Madonna — but here’s why he didn’t sleep with either of them https://t.co/XxuhkRJj8X pic.twitter.com/wMVeMcouI6