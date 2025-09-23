Рок легендите „D2“ отбелязаха 25 години с нов сингъл

Давид от Игри на волята 7: Не съм добър пъзелист (ВИДЕО)

За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата

Голяма победа за България: Националният ни отбор по волейбол е на 1/4-финал на Световното

Има ли лицемерна религиозност в Big Brother? Отговарят Патрашкова и Йордан Петков! (ВИДЕО)

Тянко и Александра изпратиха Завоевателите на Брега на отчаянието в “Игри на волята”

Е дна от най-обичаните български групи - "D2", се събра отново в оригиналния си състав и зарадва феновете си с чисто нов сингъл. За своя 25-годишен юбилей музикантите се завърнаха към корените си, за да докажат, че някои истории нямат край, съобщи NOVA.

Историята им започва през 1998 г. с един телефонен разговор между Димитър Кърнев и Александър Обретенов и простото обещание – да свирят заедно и да пишат хубава музика.

„D2 е направена от нулата. Пътят ни от самото ни създаване до сега е един. В неговата същина е любовта към музиката и това е бил винаги нашият фокус“, споделя китаристът Димитър Кърнев.

Успехът идва светкавично. „Колелото наистина се завъртя светкавично. И първата ни песен „Не мога да спра да те обичам“ стана изключително популярна за секунди, едва ли не“, спомня си басистът Александър Обретенов.

Следващият им голям хит – "Ледено момиче", се превръща в един от най-продаваните музикални продукти на българския пазар и утвърждава групата като феномен на родната сцена.

Две десетилетия по-късно, колелото отново се завърта. Музикантите разкриват, че инициативата за събирането идва от вокалиста Дичо.

„Свързахме се с Дичо. Или по-скоро той с нас. Не че сме прекратявали връзката си през годините. Напротив! Останахме приятели през цялото това време!“, разказва Обретенов.

„Най-важното за нас е, че, по някакъв начин, сме абсолютно същите хлапета… вече не хлапета, но абсолютно същите хора, които бяхме тогава“, допълва Кърнев.

Музикантите бързо стигат до извода, че трябва отново да творят заедно и записват новия си сингъл „Преди да кажеш не“. Според Димитър Кърнев, това е "истинска рок балада", която е "свързана с историята на групата от преди 20 години".

Чувството е взаимно – както за тях, така и за публиката. "Усещам и трепета, и носталгията", казва Александър Обретенов.

Дали това е приказка без край? Музикантите се надяват да е точно така.

„Аз съм от хората, които вярват, че има истории без край“, казва Кърнев. „Има приказка без край, разбира се. Надявам се нашата история да е от тези“, завършва Обретенов.