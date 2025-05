Робърт де Ниро получи почетна "Златна палма" в Кан

Х оливудската звезда Робърт де Ниро получи почетна награда "Златна палма" при откриването на кинофестивала в Кан, предадоха осведомителните агенции. Отличието му беше връчено от Леонардо ди Каприо.

В словото си двукратният носител на "Оскар" Робърт де Ниро призова САЩ да "защитават демокрацията". Ние "се борим упорито, за да защитим демокрацията, която винаги сме приемали за даденост“, заяви 81-годишният актьор, дългогодишен противник на президента на страната Доналд Тръмп. "Изкуството е истината. Изкуството прегръща разнообразието. И затова изкуството е заплаха за автократите и фашистите по света", каза актьорът. Той получи наградата за цялостно творчество в Кан 49 години, след като "Шофьор на такси" спечели "Златна палма", отбелязва "Асошиейтед прес".

Скандалната визия на Салма Хайек на фестивала в Кан

На пресконференция в Кан по-рано актрисата Жулиет Бинош каза, че заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи 100% мита върху филми, произведени в чужбина, наред с други негови политически решения, има за цел да спаси репутацията му, предаде Ройтерс. "Виждаме, че той се бори и се опитва по много, много различни начини да спаси Америка", каза тя. Според Бинош "имаме много силна филмова общност на нашия континент, в Европа, така че не знам какво да кажа наистина за това (обявяването на митата)".

Куентин Тарантино, Ева Лонгория, Хали Бери, Хайди Клум бяха сред звездите, които преминаха по червения килим в Кан за откриването на 78-ото издание на кинофестивала, предадоха осведомителните агенции.

Носителката на награда "Оскар" Хали Бери каза, че била изненадана от актуализирания дрескод на филмовия фестивал в Кан и се е наложило да смени тоалета си в последната минута. Актрисата, която е член на журито на тазгодишния форум, разказа това на пресконференция.

Според правилата на червения килим не се допуска голота, а "обемните тоалети, особено тези с голям шлейф", които препречват пътя на другите гости и затрудняват сядането в залата, също вече не са позволени. Организаторите заявиха, че могат да откажат достъп на тези, които не спазват изискванията.

"Имах невероятна рокля на Гупта, с която трябваше да съм тази вечер, но не мога да я облека, защото шлейфът е твърде голям", каза Бери. "Трябваше да направя промяна. Но правилото относно голотата според мен също е добро", добави американската звезда. Пред журналистите в Кан актрисата Хали Бери, която изигра Джинкс във филма за Джеймс Бонд "Не умирай днес", изключи възможността да се завърне в шпионската поредица, след като по-рано тази година студиото MGM на Amazon сключи сделка за поемане на творческия контрол над поредицата за агент 007. "Не знам дали 007 наистина трябва да е жена", каза Бери. "През 2025 г. е хубаво да се каже: "О, тя трябва да е жена", но наистина не знам дали това е правилното нещо".

Фестивалът в Кан забрани оскъдните рокли

През последните години гостите и знаменитостите на червения килим дефилират с дълги шлейфове, прозрачни рокли.

Кание Уест и съпругата му Бианка Ченсори предизвикаха скандал на наградите "Грами" през февруари, когато тя свали палтото, за да разкрие прозрачна рокля.

Освен това променените правила вече изрично позволяват използването на елегантни обувки без ток на червения килим - решение, приветствано от председателя на журито Жулиет Бинош. "Що се отнася до токчетата - от опит, мисля, че това е много добра идея", каза французойката.

През 2023 г. американската актриса Дженифър Лорънс, която тази година участва в конкурсната програма на фестивала с филма "Умри, моя любов" на Лин Рамзи, предизвиква сензация, като се изкачи по стъпалата към Фестивалния дворец с джапанки, защото обувките й били неудобни, както обясни, припомня АФП.

Преди нея Джулия Робъртс и Кристен Стюарт, която тази година представя режисьорския си дебют в секцията "Особен поглед", също бяха свалили обувките си на стъпалата през 2016 и 2018 г.

На въпрос на АФП от ръководството на фестивала казаха, че "изрично са посочили правила, които вече се прилагат от дълго време".

Въпреки че на червения килим редовно се виждат прозрачни рокли, "не става въпрос за регулиране на облеклото, а за забрана на пълната голота (...), като се спазва институционалната рамка на събитието и френското законодателство", добави говорител.

Тарантино присъства на прожекцията на филма "Оставете един ден" на френската режисьорка Амели Бонен.

Над 350 режисьори, актьори и други представители на филмовата индустрия, сред които Ричард Гиър, Педро Алмодовар, Хавиер Бардем, Виго Мортенсен публикуваха отворено писмо във френския вестник "Либерасион" и в сп. "Варайъти", в което призовават институциите в сферата на седмото изкуство да реагират по-решително на това, което те определят като "геноцид в Газа“, информират Асошиейтед прес и ДПА.

Кинофорумът в Кан започна в същия ден, в който Жерар Депардийо, един от най-известните френски актьори, беше осъден на 18 месеца затвор условно за сексуално посегателство над две жени на снимачната площадка през 2021 г. Това е сред най-значимите случаи от кампанията #АзСъщо ( #MeToo) във Франция. 76-годишният Депардийо е редовен участник във форума на Френската Ривиера, припомня Асошиейтед прес.

Двадесет и два филма ще се борят за голямата награда в Кан - "Златна палма". Сред тях са "Финикийската схема" (The Phoenician Scheme) на Уес Андерсън, "Нова вълна" на Ричард Линклейтър, "Умри, любов моя" на Лин Рамзи, "Сантиментална стойност“ на Йоаким Триер, "Гений" (The Mastermind) на американката Кели Райкарт, "Историята на звука" (The History of Sound) на южноафриканския режисьор Оливър Херманус, "Алфа" на Жулия Дюкурно, "Обикновен инцидент" на Джафар Панахи.

Фестивалът в Кан продължава до 24 май.