Рисунки, за които се твърди, че са на Майкъл Джексън, се предлагат на търг

78 скици, за които се смята, че са принадлежали на певеца Майкъл Джексън, ще бъдат продадени на търг на Kings Auctions в Лос Анджелис на 3 август. Началната оферта е един милион долара за цялата колекция.

Michael Jackson's Signed Sketches to Be Auctioned Off | Click to read more 👇 https://t.co/wHVnUjtBw4

Сред скиците, направени с восъчни моливи, акварели и пастели, има портрети на Мерилин Монро, Елизабет II, Анди Уорхол, Мартин Лутър Кинг, Елизабет Тейлър и други знаменитости, съобщава TMZ. Има и рисунки на столове и Джаксън в джедайски одежди.

Drawings claimed to be by Michael Jackson are headed to auction block ... as late star's estate does 'not accept these sketches as authentic' https://t.co/kndOVXT7Hm