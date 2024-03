Децата на Майкъл Джексън присъстваха на лондонската премиера на "MJ: Мюзикълът"

Д ецата на Майкъл Джаксън Принс, Парис и Бланкет Джаксън присъстваха на премиерата на "MJ: Мюзикълът" в Prince Edward Theatre в Лондон в сряда.

Театърът ще бъде домакин на мюзикъла - който беше номиниран за 10 награди "Тони" - базиран на живота на легендарния музикант.

25-годишната Парис показа бляскава фигура за събитието, като облече тъмнокафява миди рокля с презрамки като детайл.

Роклята включваше и дълги ръкави, а Парис добави височина към фигурата си с чифт подходящи обувки на токчета.

Оформяйки русите си кичури на свободни вълни, певицата носеше сива чанта и допълваше визията си с чифт обеци.

27-годишният Принс изглеждаше елегантен в черен костюм с червена риза, докато Бланкет избра черен костюм с отворена бяла риза.

Парис и Принс са деца на Майкъл от брака му с Деби Роу, за която беше женен от 1996 до 2000 г. 22-годишният Бланкет, чието истинско име е Биги, е роден чрез сурогатна майка, но самоличността на биологичната му майка не е известна.

Излизането на децата на Джаксън идва на фона на спор между Бланкет и майката на Майкъл Катрин.

Проблемът произтича от „скорошна транзакция“, предприета от Джон Бранка и Джон Макклейн, изпълнителите на наследството на Майкъл – очевидно фактът, че те са продали половината от издателската дейност на певеца и записите на Sony за 600 милиона долара.

Трите деца на Майкъл очевидно са били за продажбата, докато Катрин е подала жалба срещу нея.

Бланкет твърди, че баба му трябва да плати собствените си съдебни разноски по обжалването, вместо наследството да ги покрие.

Въпреки това, в документ, получен от People, Катрин твърди, че имението, оценено на 1,5 милиарда долара, може да си позволи да плати разходите ѝ за адвокат и трябва да го направи.

Катрин получава надбавка от подтръст, създаден по волята на Майкъл, но не е пряк бенефициент на действителното имущество на покойния си син.

Тя очевидно е натрупала около половин милион долара съдебни такси във все още висящата си жалба срещу продажбата на Sony.

Майкъл почина на 50-годишна възраст през 2009 г. от сърдечен арест, който получи, след като му беше предписан пропофол като помощно средство за сън.

