Рибар улови загадъчно „извънземно“ създание в морето (СНИМКИ)

М орето е тъмно и пълно с мистерии.

Дали има вода на Марс, не е сигурно, но очевидно във водата на Земята може да има „марсианци“. Рибар предизвика сензация, след като сподели кадри на странно морско същество, което хората сравняват с „извънземно“.

