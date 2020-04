Рядко срещани гости посетиха Истанбул

Ж ителите на Истанбул бяха възхитени да видят рядко срещани посетители на града им - делфини.

Голяма част от Турция е под карантина, хората са затворени по домовете си за четири дни след заповед на президента Реджеп Ердоган, а през това време за делфините се разкриват нови и вълнуващи светове, които да изследват.

WATCH: Dolphins enjoy a quiet swim in the Bosphorus Strait of Istanbul, Turkey between Europe and Asia as quarantine measures due to COVID-19 cause less human activity.

