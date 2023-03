Революционно: Създадоха бебе бозайник от двама бащи

У чени създадоха яйцеклетки от клетки, взети от мъжки мишки, и от тях се родиха седем мишлета, съобщиха Франс прес и Асошиейтед прес.

Според специалисти постижението е "революционно".

Използването на експерименталния метод при хора все още е далече заради ниския процент на успеваемост и на многобройните етични проблеми. Но това е пробив в областта на репродуктивната медицина, като дава възможност на мъжки двойки, или дори на самотен мъж да има биологично дете, без да се прибягва до женска яйцеклетка.

Резултатите от изследванията на японски учени, ръководени от биолога Кацухико Хаяши от университета Кюшу, са публикувани и рецензирани в сп. "Нейчър".

Екипът вече преди това е открил начин да превърне кожни клетки от женска мишка в яйцеклетка, която да се използва за раждане на здрави мишлета Този път учените провеждат същия експеримент с мъжка мишка, като вземат кожни клетки от опашката ѝ и ги превръщат в така наречените плурипотентни стволови клетки, които са в състояние да се развият във всякакъв вид клетки.

