Научен пробив! Създадоха яйцеклетки от клетки на мъжки мишки

И зследовател от Япония оповести на голяма конференция по генетика, че е създал яйцеклетки от клетки на мъжки мишки, съобщи Би Би Си.

Изследването, което все още е на много ранен етап, включва превръщането на мъжки полови XY хромозоми в женски XX.

Професор Кацухико Хаяши от университета на Осака работи върху разработването на методи за лечение на безплодие.

Are we gonna talk about the mind blowing breakthrough of mice oocytes generated from male skin cells? 🤔🥳Do you guys realize that we might be ~30 years from cell therapies for muscle dystrophy and other age related diseases?https://t.co/vPJOEsA2Ws