Революционно: Скоро в нашето небе ще се появи второ Слънце

Б етелгейзе, десетата по яркост звезда, видима на нощното небе, и втората по яркост в съзвездието Орион, наскоро отбеляза 50% увеличение на яркостта си. Изследователи от японския университет Тохоку твърдят, че това говори за възможността за предстояща свръхнова, която би имала значително въздействие върху нас, поне временно.

Те смятат, че предстоящият взрив е основната причина за толкова голямото увеличение на яркостта на Бетелгейзе, се казва в доклад, публикуван в платформата arXiv. Статията предстои да бъде публикувана и в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomy Society.

Всъщност отдавна се предполага, че Бетелгейзе е в последните си мигове. Според изчисленията на специалистите звездата би трябвало да се е превърнала в червен гигант преди около 8 - 8,5 млн. години, което е знак, че вече е изразходвала почти цялото гориво, с което разполага. По-конкретно, чрез ядрен синтез водородът се е превърнал в хелий, което е довело както до разширяване, така и до охлаждане на звездата. Тъй като хелият се превръща в тежки елементи, като например въглерод, а след това във все по-тежки, звездата ще стане свръхнова, отбелязвайки края на своето съществуване.

