Рекордно: Отстраниха най-големия камък в бъбреците в света

М ъж е счупил един от световните рекорди, които не искате да поставяте, след като му е бил отстранен 13,372-сантиметров бъбречен камък.

Лекарите отстраниха камъка в бъбреците - най-големия в историята - в армейската болница в Коломбо в Нарахенпита, Шри Ланка, на 1 юни. Камъкът тежи 801 грама или приблизително колкото 6-9-седмично коте, макар и да не е толкова очарователен.

Предишният рекорд, документиран от „Книгата на рекордите на Гинес“, е поставен през 2004 г. - 13 см и тегло 620 грама.

Камъните в бъбреците са твърди, подобни на камъни обекти, които се образуват от натрупване на химикали в бъбреците, докато те ги филтрират от кръвта. Те могат да се образуват от калциев оксалат, пикочна киселина, струвит и цистин и по-често се развиват при хора, които страдат от бъбречни или пикочни инфекции.

Симптомите на камъните включват остри болки в гърба, слабините, страните и долната част на корема, както и кръв в урината. По-сериозни проблеми могат да възникнат, ако бъбречният камък блокира потока на урината от бъбреците, и да причини на пациентите силни болки в корема и слабините.

VIDEO: Sri Lankan doctors remove what is now recorded as the world's largest kidney stone, from a 62-year-old retired soldier. According to the army, the stone removed from ex-sergeant Canistus Coonge weighed 801 grams (28.25 ounces). pic.twitter.com/api1IzOs2I

По-малките камъни могат да преминат, без дори да забележите, докато по-големите камъни - например най-големият камък в света - изискват операция.

Според едно проучване обаче има много по-забавен начин за изхвърляне на камъни от бъбреците: каране на влакчета. В проучването е създаден 3D модел на бъбрек и в него са поставени истински камъни, след което той е качен 20 пъти на влакчето „Big Thunder Mountain“.

Surgeons in Sri Lanka have removed the largest AND heaviest kidney stone ever recorded.



It was 13.37 cm (5.26 in) in length and 10.55 cm (4.15 in) wide. It weighed 800 grams (1.76 lb) - the same as five baseballs.



The patient is recovering well. pic.twitter.com/w87unNvoZJ