Рекорден студ в Скандинавия: -40°C във Финландия и Швеция

Ф инландия и Швеция регистрираха най-ниските температури през тази зима, след като термометрите паднаха до минус 40 градуса Целзий в резултат на застудяването, обхванало Скандинавието, предаде Асошиейтед прес.

В Никалуокта, малко село в Северна Швеция, обитавано от коренното население саами, термометърът е показал минус 41,6 градуса Целзий рано във вторник, съобщи шведската обществена телевизия SVT.

Finland and Sweden set this winter's cold records as temperature plummets below minus 40 https://t.co/M0NJE9KQDa