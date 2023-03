Редактираха книги на Агата Кристи, премахвайки "обидни пасажи”

Т ворчеството на британската писателка Агата Кристи (1890-1976) е редактирано от "Harper Collins", за да бъдат премахнати от новите издания пасажи, които могат да наранят чувствата на някои читатели, съобщи британският вестник "Telegraph".

Според вестника става въпрос за нови издания, които са планирани или вече са публикувани от 2020 г. насам. Редактираните текстове на произведения, написани между 1920 и 1976 г., включват премахване на пасажи, които съдържат "описания, обиди или препратки към етническа принадлежност".

