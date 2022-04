Хю Лори пренася на малкия екран любимия си роман на Агата Кристи

Б ританският актьор Хю Лори, най-известен с ролята си на ексцентричен лекар в сериала "Д-р Хаус", пренася на екран любимия си роман на Агата Кристи с новата си телевизионна поредица "Защо не повикаха Евънс?", предаде Ройтерс.

Хю Лори или Д-р Хаус, както ще бъде запомнен

Минисериалът от три части е написан, продуциран и режисиран от Лори, който също така играе поддържаща роля.

"Бих казал, че романът е моя страст от дълго време", сподели 62-годишният Хю Лори в навечерието на премиерата на сериала.

