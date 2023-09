Антинобеловите награди: Рециклиране на мъртви паяци и скуката на учителите

Р ециклирането на мъртви паяци, преброяването на космите в носа при трупове и обяснението защо учените ближат камъни са сред печелившите постижения при тазгодишните Антинобелови награди, наградите за смешни научни открития за 2023 г., съобщава АП.

Според организаторите Антинобеловата награда се присъжда „за постижения, които първо те карат да се засмееш, а после - да се замислиш“. Тя е учредена през 1991 г. от списание „Годишник на невероятните изследвания“ като пародия на Нобеловите награди. Названието е игра на думи от английското Ig-Nobel, което звучи като „неблагороден“. Отличията носят на лауреатите сумата от 10 трилиона зимбабвийски долара, които са около 40 американски цента в годината на издаване на банкнотата.

33-ата годишна церемония по награждаването беше предварително записано онлайн събитие, вместо предишните церемонии на живо в Харвардския университет. Бяха раздадени десет пародийни награди на научни екипи и отделни изследователи от целия свят.

Сред победителите е Ян Залашевич от Полша, който спечели наградата за химия и геология, след като обясни защо много учени обичат да ближат камъни.

From eating fossils to reanimating dead spiders for use as mechanical gripping tools, this year's Ig Nobel prizes, for science that "makes people laugh, then think", are unveiled.https://t.co/njEyDt7LRg