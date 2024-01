Разширяването на Вселената: Нови данни разкриват загадката на тъмната енергия

О т четвърт век знаем, че Вселената се разширява скоростно. Виновникът за това е тъмната енергия, но все още не знаем истинската му същност. В настоящия модел тъмната енергия е космологична константа - нейната стойност във всяка точка от пространството и времето е винаги една и съща. Нови данни от невероятно изследване показват, че тази идея може да бъде оспорена.

В проучването на тъмната енергия (DES) са използвани данни от 1499 свръхнови от особен вид, наречени тип “Ia”, чиято яркост е винаги еднаква. Това позволява на астрономите да измерват разстоянието до галактиките, в които се случват тези събития, с изключителни подробности. Данните могат да се използват за оценка на параметъра "w".

За космологична константа този параметър трябва да е равен на -1. Данните от DES приемат, че тази стойност е възможна според поведението на всички тези галактики. Но стойността, която отговаря на числата още по-добре, е -0,8. Ако тя се потвърди, това би означавало, че с разширяването на Вселената тъмната енергия се разрежда все повече.

The Dark Energy Survey collaboration of scientists analyzed an unprecedented sample of more than 1,500 supernovae, placing @theDESurvey #supernova survey's strongest constraints on the expansion of the #universe ! 🔗Read more: https://t.co/AVDOJhzFjL #DESresult #darkenergy pic.twitter.com/Y8KN4Ut2AJ

"На пръв поглед това не е очакваният от нас -1, но резултатът ни все пак съответства на тази стойност в рамките на допустимата неопределеност. Това означава, че не можем да изключим стандартния космологичен модел на Вселената. В същото време това показва, че колкото по-големи са нашите набори от данни, толкова повече стесняваме този марж на неопределеност, оставяйки все по-малко място за колебание. Ако бъдещо по-голямо изследване потвърди нашия резултат, това ще насочи към вълнуваща, екзотична нова физика", казва д-р Ор Граур, доцент по астрофизика в Университета в Портсмут.

Проучването е най-голямата и най-дълбока извадка от свръхнови от един телескоп, съставяна някога, но се очаква то да не държи рекорда дълго, тъй като в близко бъдеще ще бъдат пуснати в действие обсерватории като Вера Рубин и други. Стандартният модел на космологията напоследък се сблъсква с някои проблеми поради т.нар. напрежение на “Хъбъл”, което показва две различни стойности за скоростта на разширяване на Вселената. Това е в противоречие с модела. Може би намирането на различна стойност за параметъра “w” е още един намек, че Вселената е по-сложна, отколкото предполага конвенционалният модел.

We've released our final analysis of the expansion of the Universe using Type Ia Supernovae!! Read about the hard work of our many supernovae scientists over the past several years. https://t.co/ZFzZJWSqPm



We're not done yet! More results to come using other probes in 2024. pic.twitter.com/AA6ZVyZ7Xc