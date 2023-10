„Умопомрачително“: Мистериозен радиосигнал достига Земята, след като пропътува 8 милиарда светлинни години

Н а 8 милиарда светлинни години от нас се случва нещо любопитно. Мощен взрив изпраща от далечната галактика радиовълни, които преминават през Вселената.

Сигналът най-накрая пристигна на Земята на 10 юни миналата година и - въпреки че продължава по-малко от хилядна от секундата - радиотелескоп в Австралия успява да го улови.

