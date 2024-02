6 странни ритуала, практикувани на остров Бали

О стров Бали предлага толкова много неща за изследване. Островът е силно свързан с хиндуизма, природата, жертвоприношенията като Кананг Сари и свещените ритуали. Факт е, че уникалната балийска култура и традиции имат своя собствена функция, красота и свещена история, които стоят зад тях. Част от тях биват разкрити от Ubudvillasrental. Нека ги разгледаме:

Балийската култура и традиции се предава от векове и се съхраняват и в наши дни. Балийците вярват, че ако традициите не се изпълняват, ще се случат лоши неща. Уникално е, че балийската култура и традиции са различни във всеки регион, дори във всяко село. Така че за някои традиции ще ги откриете само на определено място. Ще бъдете късметлии, ако видите някоя от тези балийски култури и традиции, когато сте на посещение там.

1. Нгедеблаг - балийският Хелоуин

Да имитираш любимите си герои на Хелоуин може да бъде вълнуващо. Хората по целия свят посрещат с радост Хелоуин - един от любимите си дни. Така е и с балийския Хелоуин, известен като Ngedeblag. Нгедеблаг е традиция, която има за цел да предпази и защити селото от лош късмет, неуспех и болести. Това е балийският начин да се предпазят Bhuana Agung (природата) и Bhuana Alit (хората). Нгедеблаг се отбелязва всяка година, точно на прехода между петия и шестия месец от балийския календар. Това е преходен период в Бали, в който болестите могат да се разпространят лесно заедно с лошото време.

Хората, които участват в тази традиция, са от деца до възрастни. Те изрисуват лицата си със страшни или дори смешни лица. Хората обикалят селото, носейки палмови листа, традиционни музикални инструменти или дори домакински уреди, за да издават звуци.

Процесията на тази традиция започва по обяд, в 12 часа. В началото на шествията хората се молят заедно и получават поръсване със светена вода. Можете да откриете този балийски Хелоуин само в село Кеманух, регентство Джаняр, Бали.

2. Нгеребег

Другата балийска традиция, която е подобна на Нгедеблаг, е Нгеребег в село Тегаланг, регентство Джаняр, Бали. При нея участие взимат стотици деца и някои възрастни. Те изрисуват лицата и телата си в страшен вид, цветни, облечени в долната част и голи в горната. При този обичай се носят млади кокосови дръжки, палмови листа, свещени знамена, пенджор и др.

Хората в Тегалаланг вярват, че традицията на Нгеребег може да неутрализира негативните емоции и лошия късмет около село Тегалаланг. Ако не изпълняват традицията, смятат, че ще се случат лоши неща. Както и Нгедеблаг, Нгеребег се провежда по обяд и започва с обща молитва, съвместно ядене на име Мегибунг, а след това се обикаля село Тегаланг. Нгеребег се провежда на всеки 210 дни, точно един ден преди рождения ден на храма Дуур Бингин.

3. Мепид - ходене на опашка

Другата уникална балийска традиция, която, разбира се, ще откриете само в Бали, е Мепид. Мепид произлиза от думата "peed" и означава ходене в линия. Обикновено участниците в Mepeed са жени, които носят Гебоган на главите си. Гебоганът представлява висока аранжировка от плодове, цветя, традиционни сладкиши и някои орнаменти, направени от млади кокосови листа. Средната височина на гебогана е 1 метър и се подрежда върху поднос, наречен Дуланг.

Мепид се провежда веднъж на всеки 210 дни, обикновено на Пиодалан на всеки храм в Бали. Пиодаланът на всеки храм в Бали не е по едно и също време. Ето защо във всеки регион на Бали Мепид се провежда по различно време, за да се изрази благодарността на хората към Всемогъщия Бог - традиция, която продължава от поколение на поколение. Сега тя е част от балийското културно наследство.

В Сукавати, регентство Джаняр, провеждат Мепид малко по-различно от другите места. Участниците в Мепид са не само жени, но и всички - от деца до възрастни хора. Мейпед продължава четири дни, като всеки ден в него участват стотици хора, които се нареждат на опашка. Освен това те не носят Гебоган на главата си.

