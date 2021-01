Без маска в Бали – 50 лицеви опори

Ч ужденци, изненадани от властите без предпазни маски на индонезийския остров Бали, са порицани и принудени да правят лицеви опори, предаде Франс прес.

На видеоклипове, споделени в социалните медии тази седмица, могат да се видят туристи с къси панталони и тениски, които правят лицеви опори в тропическата жега, наблюдавани от служители на реда с маски.

На остров Бали от миналата година носенето на маски на обществени места е задължително с цел да се ограничи разпространението на коронавируса.

Foreigners in Bali are punished with push-ups for not following coronavirus health protocols https://t.co/KTkle8F8np