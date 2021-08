Разкриха заглавието на "Матрицата 4"

К омпания "Уорнър брадърс" разкри заглавието на "Матрицата 4" и показа първия трейлър от дългоочакваното продължение на изложението СинемаКон в Лас Вегас, съобщи сайтът Дедлайн.

След първите три филма "Матрицата", "Матрицата: Презареждане" и "Матрицата: Революции" идва ред на "Матрицата: Възкресения".

Представянето на филма се е състояло пред ограничена публика на изложението CinemaCon. Изданието отбелязва, че видеото все още не е публично достояние, но в мрежата вече има подробни описания от журналисти, които са успели да видят първите кадри.

Съдейки по тях, героите на Киану Рийвс (Томас Андерсън/Нео) и Кари-Ан Мос, която се завръща в образа на Тринити, не се познават и не помнят събитията от предишните три филма от поредицата.

Освен Киану Рийвс и Кари-Ан Мос, актьорският състав на четвъртия филм от поредицата "Матрицата" включва Джейда Пинкет Смит, Приянка Чопра, Нийл Патрик Харис, Кристина Ричи, Даниел Бернхард, Ламбер Уилсън, Джонатан Гроф.

