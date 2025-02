Разкриха пикантните съобщения на Илон Мъск с предполагаемата майка на 13-ото му дете

П икантните туитове на Илон Мъск и Ашли Сейнт Клер се появиха отново, след като тя заяви, че технологичният гигант е бащата на нейното новородено бебе. Палавите послания на основателя на Tesla и писателката един към друг започнаха в началото на 2023 г., когато се говореше, че са се срещнали за първи път.

През февруари 2023 г. 53-годишният Мъск просто написа в Туитър „420“, на което Сейнт Клер отговори „69“, очевидно имайки предвид сексуалната поза.

През юни 26-годишната авторка на „Слоновете не са птици“ туитива екранна снимка на статия за шефа на Вагнер Евгений Пригожин, който казва на войските си да се оттеглят.

Мъск отговаря: „Методът „издърпване“. Говорейки лично, очевидно предпочитам метода на привличане.“

След това Сейнт Клер туитна меме на куче, удрящо Мъск по главата с дървена бейзболна бухалка, което гласеше: „Отиди във възбудения затвор. БОНК.“

Закачливите туитове между Сейнт Клер и Мъск се появиха отново, след като писателката обяви, че е родила бебе преди пет месеца и че собственикът на SpaceX е бащата.

„Преди пет месеца посрещнах ново бебе на света. Илон Мъск е бащата. Не съм разкривала това преди, за да защитя поверителността и безопасността на детето ни, но през последните дни стана ясно, че таблоидните медии възнамеряват да го направят, независимо от вредата, която ще причини“, написа тя в X на 14 февруари.

„Възнамерявам да позволя на детето ни да расте в нормална и безопасна среда“, добави консервативният активист. „По тази причина моля медиите да зачитат поверителността на детето ни и да се въздържат от инвазивно отразяване.“

На следващия ден Сейнт Клер разкритикува Мъск, че е отказал „публично да признае“ ролята си на предполагаем баща на нейното новородено дете.

