Разбиха имението на футболиста от "Манчестър Сити" Кевин Де Бройне

Д омът на Кевин Де Бройне в Белгия е бил разбит от крадци в събота.

Звездата на "Манчестър Сити", съпругата му Микеле и трите им деца не са били в имота по време на нападението.

Белгийският новинарски канал HLN съобщава, че са били откраднати вещи, но не даде повече подробности. Крадците са използвали стълба, за да влязат в имота.

Kevin De Bruyne's 70-acre mansion is broken into and trashed while he's in Saudi Arabia with Manchester City https://t.co/2qXc5aVJKj pic.twitter.com/Gj3B9CzJ1w

32-годишният Де Бройне купи имота през 2015 г. и построи вила от естествен бял камък, която беше завършена през февруари 2019 г.

Къщата разполага с басейн, джакузи и баскетболно игрище

Де Бройне, който е един от най-добре печелившите във Висшата лига с около £425 000 на седмица, отлетял за Саудитска Арабия за Световното клубно първенство на ФИФА в събота вечерта.

Семейството използва имота само, когато посещават Белгия, прекарвайки по-голямата част от времето си в Уилмслоу, Чешир.

Полузащитникът пропусна мача в събота заради контузия на подколянното сухожилие, но го наблюдаваше от трибуните на стадион "Етихад". Проблемът с подколянното сухожилие наложи операция и Де Бройне едва сега се завръща в играта.

Kevin De Bruyne's 70-acre mansion is broken into and trashed while he's in Saudi Arabia for Club World Cup with Man City 🚨 https://t.co/0DzOkxBazO