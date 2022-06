Райън Рейнолдс: Кралят на татковите шеги - вижте най-добрите

А ктьорът Райън Рейнолдс ни е добре познат от филма "Дедпул", където героят му показва чудесно чувство за хумор.

Освен във филма обаче Рейнолдс е известен и със своите забавни шеги в истинския живот, които често са свързани с отглеждането на децата му. Той често ги публикува в своя Twitter акаунт, като забавлява феновете си.

Прочетете част от най-добрите му шеги в социалните мрежи:

Nothing better than the simple joys of finding 5 bucks in an old pair of pants, or discovering my wife and I had a second daughter over a year ago. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 24, 2018

"Няма нищо по-добро от това да намеря 5 долара в стар чифт панталони или да открия, че с жена ми имаме втора дъщеря от повече от година насам", пише той на 24 януари 2018 г.

My daughter loves being buried up to her neck in sand at the beach. Her little face lights up when I come back to get her the next day. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 16, 2017

"Дъщеря ми обича да се заравя до врата в пясъка на плажа. Малкото ѝ лице светва, когато се върна да я взема на следващия ден", шегува се той с дъщеря си на 16 юли 2017 г.

Went to Disneyland because my daughter's obsessed with Mickey Mouse. She was so excited when I got home and told her. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 30, 2017

"Отидох в Дисниленд, защото дъщеря ми е обсебена от Мики Маус. Тя беше толкова развълнувана, когато се прибрах и ѝ казах", пише той на 30 януари 2017 г.

My kids tried to surprise me for my birthday this morning. I totally heard them coming and snuck out to start a new life somewhere else. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 23, 2017

"Децата ми се опитаха да ме изненадат за рождения ми ден тази сутрин. Чух ги как идват и се измъкнах, за да започна нов живот някъде другаде", шегува се той с децата си на 23 октомври 2017 г.

Being a Dad isn't just about eating a huge bag of gummy-bears as your wife gives birth. It means being comfortable with the word hero. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) June 18, 2017

"Да бъдеш татко не означава само да ядеш огромно пакетче с желирани мечета, докато жена ти ражда. Означава още да се чувстваш комфортно с думата герой", пише той на 18 юни 2017 г.

My daughter gets so pumped watching Disney films. She loves that they all have singing, dancing and a part when the parents die. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) June 4, 2017

"Дъщеря ми толкова се вълнува, когато гледа филми на Дисни. Тя харесва песните, танците и частта, в която родителите умират", шегува се той с дъщеря си на 5 юни 2017 г.

Любовната история на Блейк Лайвли и Райън Рейнолдс

Райън Рейнолдс и съпругата му Блейк Лайвли се женят на тайна церемония в Южна Каролина на 10 септември 2012 г.

През октомври 2014 г. двойката споделя, че очакват първото си дете. През януари 2015 г. се ражда дъщеря им Джеймс. През септември 2016 г. на бял свят се появява и втората им дъщеря – Инес, а след още три години и третата дъщеря – Бети.

Двойката споделя, че винаги са заедно и не се разделят за повече от ден.

След 9 години брак Рейнолдс смята, че тайната на успешния им брак е в това, че не се приемат твърде насериозно, както и че двамата са си най-добри приятели. Според него е важно не само да си влюбен, но и да харесваш човека до себе си, да растете заедно и да се учите един от друг.