Райън Гослинг издаде коледен албум с версия на хит от "Барби"

Р айън Гослинг зарадва почитателите си с подранил коледен подарък - албума Ken The EP, който включва три нови изпълнения на хита му "I'm Just Ken" от блокбастъра "Барби", съобщи ДПА.

Холивудската звезда играе ролята на Кен заедно с Марго Роби като Барби в комедията на режисьорката Грета Гъруиг за прочутата кукла.

Сред новите песни в албума е празнична версия със заглавие "Merry Christmas Barbie", с нови беквокали, звънчета и камбанен звън. Гослинг произнася в края на парчето "Merry Christmas Barbie, wherever you are" (Весела Коледа, Барби, където и да си). За почитателите на меланхолични мелодии, албумът включва акустична версия на "In My Feelings".

В придружаващото албума видео Гослинг е записан да пее с оркестър на сцена, украсена с коледни светлини.

Оригиналната версия на "I'm Just Ken" бе номинирана за награда "Грами" за най-добра песен, създадена за визуална медия. "Барби" доминира боксофиса по-рано тази година.