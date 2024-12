Райън Гослинг и Ева Мендес планират да напуснат САЩ: Ето защо

Х оливудските актьори Райън Гослинг и Ева Мендес смятат да напуснат САЩ, съобщава In Touch Weekly.

Наскоро стана известно за намеренията за преместване от Холивуд на Аштън Къчър и Мила Кунис - звездните съпрузи решиха да емигрират поради скандала около ареста на рапъра Пъф Деди.

Гослинг и Мендес решиха да предприемат подобна стъпка, но по съвсем различни причини.

Eva Mendes and Ryan Gosling 'Looking for Properties' in U.K. (EXCL) https://t.co/hKPs8VJebq