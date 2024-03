Ева Мендес: С Райън Гослинг се разбрахме да бъда домакиня

Е ва Мендес разкри как е стигнала до решението да се откаже от успешната си кариера в името на семейството си: от години актрисата не се появява на екран, тъй като посвещава времето си на съпруга си Райън Гослинг и двете им дъщери - деветгодишната Есмералда и седемгодишната Амада.

"Не сме го уточнявали, но си помислих: "Добре, той ще работи и аз също ще работя - просто ще работя като домакиня", каза 50-годишната Мендес в предаването Today.

Eva Mendes says she and Ryan Gosling had a ‘non-verbal agreement’ that she would be a stay-at-home mom. pic.twitter.com/vME1b1mOMz