Радикална и невероятна: Звезди почитат Шинийд О'Конър

С лед смъртта на ирландската певица на 56-годишна възраст се изсипаха възпоменания за "радикалната и невероятна" Шинийд О'Конър.

Тя имаше глас, който "разбиваше камък", каза английската музикантка Алисън Мойет, а британската група Massive Attack говори за "огъня в очите ѝ".

Английският музикант Jah Wobble заяви пред BBC, че певицата и активистката е имала "същността на келтска жена-воин".

Семейството ѝ обяви смъртта "с голяма тъга" в сряда. Причината за смъртта не беше оповестена публично.

Певицата, носителка на "Грами", се изстреля към международната слава през 1990 г. с хитовата балада Nothing Compares 2 U, а между 1987 и 2014 г. издаде 10 студийни албума.

Като тийнейджърка в Дъблин тя е настанена в една от прословутите бивши перални "Магдалена", създадени първоначално за лишаване от свобода на млади момичета, смятани за разпуснати.

През 1992 г. тя се сблъсква с противоречия, след като разкъсва снимка на папа Йоан Павел II в американското телевизионно предаване Saturday Night Live в знак на протест срещу сексуалните посегателства над деца в Католическата църква.

През януари миналата година тя преживява лична трагедия, когато 17-годишният ѝ син Шейн е намерен мъртъв.

В един от последните си туитове тя го нарича "любовта на живота ми, светилника на душата ми". Moyet отдава почит на "изумителното присъствие" на О'Конър и гласа ѝ, който "чупи камък със сила от прираста".

"Красива като всяко друго момиче наоколо и никога не е търгувала с тази карта. Обичах това в нея. Иконоборец", заяви тя в социалните мрежи.

"Опустошена", казаха Massive Attack. "Честно казано, да станеш свидетел на нейния глас, на интимността в студиото. По време на пътуването всеки един човек спираше - изпускаше инструментите си по време на саундтрака. Огънят в очите ѝ те караше да разбереш, че активизмът ѝ е душевен рефлекс, а не политически жест."

О'Конър пее в албума на Jah Wobble Rising Above Bedlam и свири в песента ѝ The Last Day Of Our Acquaintance.

Бившият басист на Public Image Ltd Jah Wobble, който си сътрудничи с O'Connor, заяви, че тя е била "много специален човек".

Пред предаването Newshour на BBC World Service той каза, че гласът ѝ е бил "много мощен, много контролиран... в него е имало сладост и крехкост" - но "не е тайна... че е имало известна тъга", добави той.

Американската певица и пианистка Тори Амос си спомни за "такава страст, такова силно присъствие и красива душа, която смело се бореше със своите лични демони".

Вокалистът на The Pogues Шейн Макгауън и съпругата му Виктория Мери Кларк заявиха: "Нямаме думи за това, но искаме да ти благодарим за любовта, приятелството, състраданието, хумора и невероятната ти музика."

Певецът Юсуф Ислам - известен преди това като Кет Стивънс - нарече О'Конър "нежна душа". Подобно на него, О'Конър приема исляма в зряла възраст - решение, което тя обяви през 2018 г.

Документалният филм за О'Конър от 2022 г., наречен Nothing Compares (Нищо не може да се сравни), трябваше да бъде излъчен за първи път по телевизията от Sky на 29 юли.

Катрин Фъргюсън, режисьорката от Белфаст, която стои зад проекта, заяви, че е "съсипана" от новината за смъртта на О'Конър.

"Баща ми ме запозна с музиката на Синеад в края на 80-те години на миналия век", каза тя в предаването Front Row на BBC Radio 4.

