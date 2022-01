Синът на певицата Шиниъд О'Конър се самоуби

Ш ейн, 18-годишният син на Шиниъд О'Конър, беше намерен мъртъв в Ирландия, след като певицата уведоми властите, че е изчезнал, съобщи "Асошиейтед прес".

Тялото му е намерено в гр. Брей, на около 20 км южно от Дъблин.

TW/CW Suicide

My heart goes out to Shuhada Sadaqat and the family and friends of Shane O’Connor after hearing of this tragic loss. Nothing in our lives can prepare us for the loss of a child.

1/12 pic.twitter.com/Po2r5yn8P6