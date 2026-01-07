Прочут сериен убиец призна за още една жертва от 1965 г.

П рочутият сериен убиец Ричард Котингъм е свързан с още едно брутално убийство – призна се за виновен за неразкритото престъпление срещу 18-годишна студентка по медицина от Ню Джърси, съобщи полицията в началото на януари, предаде New York Post.

79-годишният Котингъм, известен като „Убиеца с торса“, който излежава доживотна присъда за поредица от убийства, датиращи от 1967 г., сега е признал за бруталното престъпление срещу тийнейджърката Алис Ебърхард в Феър Лоун на 25 септември 1965 г., съобщи началникът на полицията в Феър Лоун Джоузеф Давицки в публикация във Facebook във вторник, 6 януари.

&bdquo

Notorious ‘Torso Killer’ Richard Cottingham confesses to 1965 cold case killing of 18-year-old nursing student https://t.co/nEQTcCtfCO pic.twitter.com/QfKnxR0Ix8 — New York Post (@nypost) January 7, 2026

;Алис беше жизнена млада студентка по медицина, която беше отнета от нашата общност твърде рано... Въпреки че никога не можем да я върнем, се надявам, че семейството ѝ ще намери малко покой, знаейки, че отговорното лице се е признало за виновно и вече не може да навреди на никого другиго. Този случай е доказателство за отдадеността на нашите служители и за факта, че правоприлагащите органи никога не се отказват в преследването на справедливостта“, добави началникът.

#More Richard Cottingham was married father of 3 living in Bergen County, New Jersey who worked as a computer operator in midtown Manhattan at Blue Cross/Blue Shield. He was arrested in 1980; convicted of killing 3 women in NJ and 2 women at Times Square hotel pic.twitter.com/5o3hpvTVug — Mary Murphy (@MaryMurphyMedia) January 6, 2026

По време на ареста си през 1980 г., Котингъм е бил женен с три деца и е работил като компютърен програмист за здравноосигурителна компания в Ню Йорк. Той е бил заловен, след като камериерка в мотел в района на Таймс Скуеър чула жена да крещи от стаята му и извикала полицията, която открила жертвата жива, но с белезници, с прободни рани от нож и следи от ухапвания по тялото.

Две други жени не са имали такъв късмет – пожарникари, отзовали се на пожар в Travel Inn Motor Hotel на Уест 42-ра улица през декември 1979 г., открили телата им с отрязани глави и ръце.

#More Richard Cottingham was married father of 3 living in Bergen County, New Jersey who worked as a computer operator in midtown Manhattan at Blue Cross/Blue Shield. He was arrested in 1980; convicted of killing 3 women in NJ and 2 women at Times Square hotel pic.twitter.com/5o3hpvTVug — Mary Murphy (@MaryMurphyMedia) January 6, 2026

Подробностите за ужасяващите му престъпления шокираха нацията, като подвизите му бяха подробно описани в поредицата на Netflix „Местопрестъпление: Убиецът от Таймс Скуеър“, която излезе през декември 2021 г.

Котингъм първоначално е осъден за шест убийства между 1977 и 1980 г. в Ню Йорк и Ню Джърси, като печели прякора „Убиеца с торса“ заради начина, по който разчленявал някои от жертвите си. Осъден е на доживотен затвор – но през 2022 г. се признава за виновен за още пет убийства, този път на жени от Лонг Айлънд, убити между 1968 и 1973 г. Общо той е свързан с най-малко 18 убийства, но разследващите смятат, че е могъл да осакати до 100 жени – като Ебърхард е само последната, за която е признал.