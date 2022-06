Queen пускат неиздавано парче на Фреди Меркюри

Н еиздавана досега песен на рок групата Queen, изпята в края на живота му от вокалиста Фреди Меркюри (1946-1991), може да бъде пусната на пазара през септември тази година.

За това съобщиха членовете на групата Брайън Мей и Роджър Тейлър пред "Би Би Си".

"Намерихме едно малко бижу, наследство от Фреди, за което бяхме забравили малко", каза Тейлър.

"Песента е страхотна, това е истинско откритие. Тя е от записите на "Чудото" от 1989 г. и мисля, че ще бъде издадена през септември", добави барабанистът на групата.

☆ Queen's unreleased Freddie Mercury song 'Face It Alone' to debut in September: 'Hiding in plain sight' - Fox News https://t.co/NSPJoBsQPo pic.twitter.com/yzrz1zewyE — QUEEN NewsFlash (@wwry_jp) June 7, 2022

От своя страна Мей обясни как е била открита песента и че групата се е опасявала, че парчето, с работно заглавие "Face It Alone", няма да бъде възстановено, но в крайна сметка тези опасения не са се потвърдили.

"Тя беше сякаш невиждана, въпреки че беше наоколо. Търсихме я много пъти и вече мислехме, че не може да бъде намерена", казва китаристът на групата.

Той разкри, че техниците "сякаш са залепили" фрагментите от песента, и признава, че работата им е била успешна. "Това е красиво и трогателно", казва музикантът.

Групата е издала 15 студийни албума, от които са продадени близо 100 милиона копия по целия свят. Последният студиен албум на Queen е издаден през 1995 г., четири години след смъртта на Меркюри от СПИН.

Въпреки смъртта на вокалиста и напускането на басиста Джон Дийкън, Queen все още активно концертира с обновен състав. В различни периоди от време в групата свирят британецът Пол Роджърс и американецът Адам Ламбърт.

Сред най-популярните песни на групата са Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, The Show Must Go On, I Want to Break Free, A Kind of Magic.

През 2001 г. групата е приета в Залата на славата на рокендрола, а през 2002 г. на холивудската Алея на славата е поставена звезда в чест на постиженията на групата в музикалната сфера.

През 2018 г. излиза биографичният филм за Меркюри "Бохемска рапсодия", който печели четири награди "Оскар".

Златната статуетка бе присъдена на американския актьор Рами Малек, който изигра главната роля на легендарния Фреди Меркюри.