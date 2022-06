Как "Stranger Things" върна на върха Кейт Буш

П есента "Running Up That Hill" на Кейт Буш е на път да стигне до второ място в британската класация благодарение на сериала "Stranger Things" ("Странни неща") на Netflix, който го използва за новия си сезон, предаде АФП.

Официалната компания, която следи продажбите и изготвя класациите, посочи, че сингълът, който заема осмото място, съдейки по тенденциите е с голям шанс да се изкачи с шест позиции тази седмица.

Най-високото място, което достигна песента "Running Up That Hill" при издаването ѝ през 1985 г., е третото.

Четвъртият и предпоследен сезон на сериала "Stranger Things" се излъчва от края на май по Netflix. Песента има важно място в интригата и "се подмлади благодарение на младите фенове, които харесват сериала", написа 63-годишната Кейт Буш на официалния си сайт.

"Всичко това е много вълнуващо! Благодаря на всички, които подкрепиха песента", добави тя.

"Running Up That Hill (A Deal With God)" by Kate Bush re-enters the Hot 100 chart at #8, a new peak, following its appearance in #StrangerThings.



It becomes her first career top 10 hit. pic.twitter.com/NIjhE8R8My