Кралят на Queen! Защо всички го обичаме

О пределян е за един от най-великите гласове и вокалисти на групи в историята на рока – Фреди Меркюри, певецът на група Queen щеше да навърши днес 75 години.

Преди да се превърне в иконата, която светът познава като Фреди Меркюри, той беше Фарук Булсара, роден в Занзибар (тогава британски протекторат) на 5 септември 1946 г. Семейството му емигрира в Англия когато той е на 17 години.

Истината зад легендарните песни на Queen

Любовта на Фреди към музика се вижда още от ученическите му години в Индия, където живее и учи, преди със семейството да се преместят в Англия. Именно Индия е мястото, където той започва да се нарича Фреди.

Преди Queen,

певецът учи в училище за изкуства и взема диплома за графични изкуства и дизайн през 1969 г. По-късно ще използва уменията си, за да създаде логото на Queen.

Горе-долу по това време среща Мери Остин, с която има връзка до 1976 г. Тя приключва, когато Фреди споделя с Мери, че го привличат мъже, но въпреки това двамата остават приятели за цял живот. Меркюри дори пише песента „Love of my life” („Любовта на живота ми“).

Вечният, недостижимият, кралят - Фреди!

Фреди е бил част от няколко провалени банди, преди да срещне колегите си от Queen през 1970 г. През април 1970 г. Той среща китариста Барян Мей и става част от групата му Smile. В групата тогава е и барабанистът Роджър Тейлър. Басистът Джон Дийкън се присъединява през 1971 г., а скоро след това Фреди избира Меркюри за свое фамилно име, както и Queen за ново име на бандата.

Първият им албум

излиза през 1973 г., а Фреди композира 5 от 10-те песни в него. Албумът става златен във Великобритания и САЩ. Вторият албум Queen II е приет със смесени чувства от критиците, но съдържа песента „Seven Seas of Rhye“, която е първият хит на групата. Третият албум – „Sheer Heart Attack“ излиза през 1974 г. и става платинен във Великобритания; бележи редица успехи в САЩ и цяла Европа, а песента „Killer Queen“ е невероятен хит навсякъде.

"Изгубената" песен на Фреди Меркюри

Следва невероятният албум „A Night at the Opera”. Написаният от Фреди хит „Bohemian Rhapsody” изпъква тук и албумът става тройно платинен в САЩ. В следващия албум „A Day at the Races”, не толкова успешен, големият хит е „Somebody to Love”. С „News of the World” и песните „We Are the Champions” и „We Will Rock You” Queen стъпват на върха в музикалния свят.

Queen са на върха и всички погледи са приковани в певеца Фреди Меркюри. Все пак той е изключително артистичен, с афинитет към дръзките, донакъде скандални костюми. Той пише хит след хит, а в следващия албум „Jazz”, който излиза през 1978 г., песен №1 е „Don't Stop Me Now”.

Още по-голям успех бележи албумът „The Game”, който става четворно платинен в САЩ и дава на света хитове като „Another One Bites the Dust” и „Crazy Little Thing Called Love”.

С края на 70-те Фреди залага на нова визия

– къса коса и величествени мустаци. Въпреки, че мустакът се появява и изчезва. Следват албумите „Hot Space” с хита „Under Pressure” и „The Works” с „Radio Ga Ga” и „I Want to Break Free”, но те не са толкова успешни, както предишните.

Първата и истинска любов на Фреди Меркюри

През 1985 г. Фреди издава соло албум, но той е неуспешен. Голям успех обаче бележи съвместната му песен с оперната звезда Монсерат Кабайе „Barcelona”, която е написана за Олимпийските игри през 1992 г. Също през 1985 г. е изявата на Queen на концерта Live Aid, която се определя като едно от най-добрите участия на живо в историята на рока. Всъщност Queen е една от най-великите стадионни рок групи за всички времена, като редовно свирят пред над 100 000 души.

Албумът „A King of Magic” е последният, който Фреди промотира с турне. Песента „Who Want to Live Forever” е от този албум, пуснат година преди да бъде поставена диагнозата СПИН на Меркюри. Според негов приятел Фреди е диагностициран през 1987 г., колегите му от Queen знаят, но той пази тази информация в тайна от широката общественост.

На 24 ноември 1991 г.,

само ден след като публично разкрива, че има СПИН, Фреди Меркюри умира на 45-годишна възраст от пневмония. Въпреки че никога не е говорил открито за това, той беше определян като икона за ЛГБТ обществото.

Преди смъртта му Queen и Фреди пускат „The Miracle” и „Innuendo”, а „Made in Heaven”е издадена посмъртно през 1995 г.