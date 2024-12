Първото в историята откритие на „тройна черна дупка“ смайва астрономите

У чените обявиха, че за първи път е открита система от „тройни черни дупки“.

До това откритие черните дупки са били забелязвани само самостоятелно или в двойна двойка, с една звезда, неутронна звезда или друг спътник на черна дупка, който обикаля плътно около тях.

Сега, според нова статия в списание Nature, черната дупка V404 Cygnus има две звезди, които обикалят около нея на различни разстояния.

Това първо по рода си откритие може да помогне за разгадаване на тайните на това как се формират черните дупки и как те влизат в двойни или тройни двойки, твърдят изследователите.

V404 Cygnus се намира на около 8000 светлинни години от Земята и отдавна е известно, че е в процес на поглъщане на звезда, която обикаля много плътно около нея, като се завърта около черната дупка веднъж на всеки 6,5 дни.

Astrophysicists from Caltech and MIT report that they have observed for the first time a "black hole triple"—a system of three stars, one of which is a black hole.https://t.co/1U0Cjix9l7