Първи кадри от продължението на "Аватар" (ВИДЕО)

К иностудиото “Дисни” показа първия трейлър от “Аватар: Пътят на водата" (“Avatar: The Way of Water") - продължението на един от най-касовите филми, правен досега, предаде Франс прес.

Кадрите от продукцията на режисьора Джеймс Камерън бяха представени по време на изложението CinemaCon в Лас Вегас. Форумът, който е достъпен и за широката публика, събира всяка година собственици на киносалони, изложители и представители на холивудски студиа.

Според Камерън продължението на “Аватар” цели да “премине границите на това, което киното може да направи”.

Присъстващите на CinemaCon бяха приканени да си сложат 3D очила, за да се потопят в магията на „Аватар: Пътят на водата“ и да се върнат на планетата Пандора, където могат да видят как обитателите ѝ със синя кожа плуват и се носят във въздуха.

“Мога да ви уверя, че си заслужаваше чакането“, каза Тони Чеймбърс от “Дисни”. Той потвърди и заглавието, избрано за втората част на блокбастъра.

