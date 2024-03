Първи дни без лед в Арктика: Ето кога може да настъпят

В следващите няколко години в Арктика може да настъпят първите летни дни без лед, с много малка морска ледена покривка, предаде ДПА, като цитира изследователи.

Арктическият лед се топи през летните месеци, намалявайки площта на замръзналия океан, а след това отново се увеличава през зимата.

Покривката обаче намалява в резултат на глобалното затопляне и според прогнозите Северният ледовит океан може да остане без лед през септември, когато достига минималното си ниво в края на лятото.

Това обаче не означава, че няма да има лед, отбелязва ДПА. Учените определят като район без лед такъв с по-малко от един милион квадратни километра ледена покривка, което е едва 20 процента от средната минимална покривка през 80-те години на миналия век.

Тези условия ще доведат до множество последици - от засилване на затоплянето чрез намаляване на способността на белия лед да отразява топлината и ерозията на крайбрежието до влияние върху дивата природа, като например белите мечки, придвижване на нови видове риба в Северния ледовит океан, увеличаване на човешката дейност, като например корабоплаването.

В проучването на университета в Боулдър, щата Колорадо, е направен анализ на съществуващите прогнози за морския лед и данните за покривката от климатичните модели, за да се види как в бъдеще Арктика може ежедневно да се променя.

Изследването е публикувано в изданието Nature Reviews Earth and Environment. В него се казва, че най-ранният септември без лед може да настъпи в периода между 20-те и 30-те години на този век според всички сценарии за количеството на отделените парникови газове в атмосферата от човешката дейност, като е вероятно това да стане през 50-те години.

Експертите твърдят, че всички досегашни прогнози за Арктика без лед се фокусират върху средномесечните условия през септември, но техните анализи сочат, че това може да се случи и на дневна база, а не на месечна, при това години по-рано.

Researchers are warning that Arctic Ocean sea ice is melting at an even faster pace than previously thought — and the region could experience its first ice-free conditions sometime before the 2030s. https://t.co/jo2pPMFrWM