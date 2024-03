Предложен е революционен метод за охлаждане на планетата

И зследователи от американската Националната администрация за океаните и атмосферата и от НАСА предложиха нов начин за охлаждане на земната атмосфера в борбата срещу глобалното затопляне. Резултатите от изследването са публикувани в списание Science Advances.

Учените смятат, че инжектирането на частици, които представляват зародиш на ледените кристали, в горните слоеве на атмосферата ще направи слоевете по-малко влажни, което ще неутрализира част от ефекта от затоплянето на Земята. Това ще се извърши с помощта на самолети на височина от 17 километра, точно под стратосферата, където въздухът бавно се издига. Попадайки във влажни слоеве, те предизвикват кондензация на парата и превръщането й в лед, което дехидратира стратосферата.

Stratospheric aerosol injection is a proposed #geoengineering method of cooling the planet. But we can’t rely on abrupt injections later this century to save the 🌊 oceans, says new #AGUpubs research.



Read more here: https://t.co/oGG5nvlROo pic.twitter.com/9y6QWceIoD