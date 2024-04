Проучване: Псуването и неприличните жестове имат обезболяващ ефект

Б олката може да направи интересни неща с езика ни, но може ли това излияние от нецензурни изрази да е оплезено?

Нови изследвания показват, че както грубите думи, така и жестовете могат да имат положителен ефект върху тялото.

В изследването са включени 111 студенти от колежа "Каламазу" в Мичиган, 61% от които се определят като жени, а средната им възраст е 19 години.

На доброволците е била причинена болка, чрез добре познат експериментален метод, наречен “студен натиск”, при който ръката на човек се потапя в ледена вода за толкова дълго, колкото той може да издържи.

Изследването има за цел да измери влиянието на езика и жестовете, както "неутрални", така и "табу", върху възприемането на болката. В езиковата част на изследването участниците са помолени да кажат "fu*k" отново и отново, докато ръката им е потопена в студената вода. Във втората част на експеримента им е казано да използват неприлични жестове.

На участниците било казано да кажат на експериментатора веднага щом усетят болка, за да може да се запише времето. След опита те попълнили скала за оценка на болката и задача за попълване на думи, предназначена за измерване на чувството на агресия.

Въз основа на предишни изследвания учените изказват предположението, че ругаенето и нецензурните движения имат обезболяващ ефект.

It’s Official! Swearing And Giving The Finger Can Be Good For You



Curse words and obscene gestures can help reduce pain, according to new research.



If you want a quick and easy way of learning just how many curse words a person knows, try standing on their foot. Being in pain… pic.twitter.com/m2IK1sgxVb