Опасност в чинията: Симптомите, които издават, че прекалявате с протеините

В стремежа си към здравословен начин на живот много хора достигат до крайности в приема на протеини. Макар те да са основен макронутриент, новата „уелнес“ тенденция крие сериозни рискове за организма, предупреждават експерти.

Бъбреците – филтърът под прицел

Главният медицински кореспондент на ABC News д-р Тара Нарула подчертава, че е от решаващо значение да разбираме как диетата ни взаимодейства с функцията на бъбреците.

„Бъбреците са основният филтър на кръвта ни. Те произвеждат отпадъчен продукт – урината. В зависимост от химикалите в нея, нивото на хидратация, начина на живот, генетиката и диетата, вие може да създадете идеални условия за образуване на камъни в бъбреците“, обяснява д-р Нарула.

Рискът от „хищната“ диета

Един от специфичните видове камъни в бъбреците – тези от пикочна киселина – се образуват от пурини. Те са страничен продукт при разграждането на животинските протеини. Статистиката показва, че камъните в бъбреците засягат един на всеки десет американци.

Ако спазвате т.нар. „диета на хищника“ (carnivore diet) – изключително богата на говеждо, пилешко или морски дарове – вие потенциално увеличавате нивата на пикочна киселина. При определени условия тя кристализира и формира камъни.

Основните симптоми при камъни в бъбреците включват:

Силна болка в едната страна на тялото;

Треска и втрисане;

Гадене;

Запушване (обструкция) на бъбрека.

Какво е оптималното количество?

Американската сърдечна асоциация (AHA) препоръчва дневен прием от 0,8 грама протеин на килограм телесно тегло за възрастни над 18 години. Новите федерални насоки леко повишават тази граница до около 1,2 грама на килограм.

В калории: Протеините трябва да съставляват между 10% и 35% от дневния калориен прием.

Пример: За човек с тегло около 68 кг, това са приблизително 55 грама протеин на ден.

Кога трябва да се притесняваме?

Д-р Нарула успокоява, че стандартна порция храна, която включва пилешко месо или гръцко кисело мляко, не е повод за тревога.

Проблемът възниква при нива, които са два или три пъти над препоръчителните – около 200 грама протеин или повече дневно. Рискът е най-висок, когато този прием не е придружен от достатъчно вода, плодове, зеленчуци и въглехидрати.

Решението: Растителен баланс

Диета, която е твърде тежка на животински продукти, носи своите опасности. Специалистите съветват част от тях да се заменят с растителни протеини:

Бобови култури (леща, боб);

Ядки;

Тофу и соеви продукти.

По този начин фокусът се измества от изцяло животинското меню към по-балансиран и безопасен режим на хранене.