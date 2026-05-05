Любопитно

Опасност в чинията: Симптомите, които издават, че прекалявате с протеините

Диета, която е твърде тежка на животински продукти, носи своите опасности

5 май 2026, 06:52
В стремежа си към здравословен начин на живот много хора достигат до крайности в приема на протеини. Макар те да са основен макронутриент, новата „уелнес“ тенденция крие сериозни рискове за организма, предупреждават експерти.

Бъбреците – филтърът под прицел

Главният медицински кореспондент на ABC News д-р Тара Нарула подчертава, че е от решаващо значение да разбираме как диетата ни взаимодейства с функцията на бъбреците.

„Бъбреците са основният филтър на кръвта ни. Те произвеждат отпадъчен продукт – урината. В зависимост от химикалите в нея, нивото на хидратация, начина на живот, генетиката и диетата, вие може да създадете идеални условия за образуване на камъни в бъбреците“, обяснява д-р Нарула.

Рискът от „хищната“ диета

Един от специфичните видове камъни в бъбреците – тези от пикочна киселина – се образуват от пурини. Те са страничен продукт при разграждането на животинските протеини. Статистиката показва, че камъните в бъбреците засягат един на всеки десет американци.

Ако спазвате т.нар. „диета на хищника“ (carnivore diet) – изключително богата на говеждо, пилешко или морски дарове – вие потенциално увеличавате нивата на пикочна киселина. При определени условия тя кристализира и формира камъни.

Основните симптоми при камъни в бъбреците включват:

  • Силна болка в едната страна на тялото;
  • Треска и втрисане;
  • Гадене;
  • Запушване (обструкция) на бъбрека.

Какво е оптималното количество?

Американската сърдечна асоциация (AHA) препоръчва дневен прием от 0,8 грама протеин на килограм телесно тегло за възрастни над 18 години. Новите федерални насоки леко повишават тази граница до около 1,2 грама на килограм.

  • В калории: Протеините трябва да съставляват между 10% и 35% от дневния калориен прием.
  • Пример: За човек с тегло около 68 кг, това са приблизително 55 грама протеин на ден.

Кога трябва да се притесняваме?

Д-р Нарула успокоява, че стандартна порция храна, която включва пилешко месо или гръцко кисело мляко, не е повод за тревога.

Проблемът възниква при нива, които са два или три пъти над препоръчителните – около 200 грама протеин или повече дневно. Рискът е най-висок, когато този прием не е придружен от достатъчно вода, плодове, зеленчуци и въглехидрати.

Решението: Растителен баланс

Диета, която е твърде тежка на животински продукти, носи своите опасности. Специалистите съветват част от тях да се заменят с растителни протеини:

  • Бобови култури (леща, боб);
  • Ядки;
  • Тофу и соеви продукти.

По този начин фокусът се измества от изцяло животинското меню към по-балансиран и безопасен режим на хранене.

Източник: Good Morning America    
МААЕ: При атака с дрон е повредено оборудване в АЕЦ "Запорожие"

Какво е състоянието на ранените при нападението с нож във Варна

Какво е състоянието на ранените при нападението с нож във Варна

Заради поскъпването на "Гражданска отговорност": КФН започва проверки

Заради поскъпването на "Гражданска отговорност": КФН започва проверки

5-те най-странни учени, които са експериментирали върху самите себе си

5-те най-странни учени, които са експериментирали върху самите себе си

Тръмп се похвали с удар по флота на Иран

Тръмп се похвали с удар по флота на Иран

Русия заплаши Киев с „масиран ракетен удар", ако примирието на Путин бъде нарушено

Русия заплаши Киев с „масиран ракетен удар“, ако примирието на Путин бъде нарушено

Очакват ръст на бюджетния дефицит до 1,75 млрд. евро

Българите са най-нещастните в ЕС

Българите са най-нещастните в ЕС

Иран атакува ОАЕ, гори рафинерия

Иран атакува ОАЕ, гори рафинерия

Автомобил помете пешеходци в Лайпциг, жертви и ранени

Автомобил помете пешеходци в Лайпциг, жертви и ранени

Какви ще бъдат заплатите на новите във властта

Какви ще бъдат заплатите на новите във властта

Свлачището по пътя Смолян – Пампорово продължава

Свлачището по пътя Смолян – Пампорово продължава

Обявиха бедствено положение в област Кюстендил

Обявиха бедствено положение в област Кюстендил

Груевски атакува правосъдния министър на РС Македония

Груевски атакува правосъдния министър на РС Македония

Експлозия и пожар на южнокорейски кораб в Ормузкия проток

Експлозия и пожар на южнокорейски кораб в Ормузкия проток

66 бели чувала пред парламента в Австралия: Зловещото послание зад смразяващата акция

