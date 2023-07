Принцесата на татко: Лилибет с обувки като на Хари на парада за 4 юли

П ринц Хари и Меган Маркъл заведоха 2-годишната си дъщеря, принцеса Лилибет, на парада за 4 юли в близост до дома им в Монтесито, Калифорния, като за първи път я показаха на публично място - а тоалетът ѝ е сладко намигване към детските години на баща ѝ.

38-годишният херцог на Съсекс държи в ръце малката принцеса на снимки от парада, а дъщеря му е облечена в патриотична синьо-бяла рокля на цветя и червени обувки, които наподобяват същите, които Хари е носил като дете в средата на 80-те години на миналия век.

