Принцесата на Саксония позира гола за Playboy (СНИМКИ)

Н овата героиня на немското издание е принцесата на Саксония, праправнучката на последния крал на Саксония Фридрих Август Трети.

37-годишната Ксения Флоранс Габриела Софи Ирис позира топлес за мартенската корица на списанието и за фотосесия - на снимките тя позира с голи гърди, покривайки други части на тялото си с бяла полупрозрачна тъкан.

В интервю за списанието Ксения каза, че е решила да направи откровена фотосесия, за да покаже, че всяка жена е „красива точно такава, каквато е“: „Не е нужно да преследвате тенденциите или да правите пластични операции, само за да угодите на някого. Имам стрии и не се срамувам да ги покажа“, цитира думите й таблоидът Page Six. Ксения участва в много риалити шоута и именно това преживяване оформи отношението й към собственото й тяло.

Според нея тя непрекъснато трябва да се бори с предразсъдъците – не само заради знатния си произход, но и заради външния си вид. „В някои риалити предавания бях единственият участник, който не направи нищо на тялото си. Други жени, почти всички от които имаха множество пластични операции, ми казаха, че не съм им конкуренция, защото нямам извивки и не съм достатъчно женствена".

Хейтъри също писаха подобни неща на Ксения в социалните мрежи и тя дори започна да мисли за пластична операция, но все още не го е направила. "Най-доволна съм от тялото си, когато при него всичко е наред и не ме боли. Никога не се съдя за себе си по външния си вид".

В допълнение към участието си в многобройни риалити шоута, принцесата на Саксония е известна с това, че е модел на Ikea, както и с издаването на автобиографична книга „Ксения: Животът на принцеса от 21-ви век“. Книгата обаче възмути нейния роднина, германския принц Мария Емануел от Саксония, глава на саксонския кралски дом. "Тя е никой, тя не може да пише такава автобиография! Всичко това е ужасна грешка, нещастие за хилядолетната история на Дома на Ветин", каза той за автобиографията на своята далечна роднина.

Според ръководителя на Дома на Саксония титлата на принцесата по принцип е под въпрос, тъй като семейството Ксения е много далечно свързано с основния клон на кралския дом (бащата на принцесата е фермер, майка й е фризьорка).