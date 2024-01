"Къщата ме разболя": Бившата съпруга на Хю Хефнър разочарована от имението на Playboy

Б ившата съпруга на Хю Хефнър, Кристъл Хефнър, първоначално била впечатлена от имението на Playboy, но след това започнала да вижда недостатъците в захабеното имение.

„Това беше красив английски дом на Тюдорите – а моето семейство е от Англия – на пет акра в средата на Ел Ей“, каза 37-годишният модел.

„Но с течение на времето видях, че това място наистина не се почиства толкова добре и има мухъл. Просто след известно време се почувствах отвратително.“

Кристъл добави: „Всичко беше мухлясало и прашно“

Бившата плеймейтка, която беше омъжена за основателя на Playboy до смъртта му на 91-годишна възраст през 2017 г. – също сподели, че имотът в Лос Анджелис е като „капсула на времето от 70-те години“ заради остарелия си декор.

„Хеф беше натиснал пауза в разгара на своя разцвет и никога не го беше размразил“, пише тя в мемоарите си.

Имението е построено през 1927 г. и според сведенията е имало всекидневни с кадифени дивани, пухени килими, стъклени полилеи и стени с дървена ламперия.

Къщата за партита, която беше домакин на много холивудски събития, също имаше стаи за игри, в които Кристъл каза, че е посещавала „често“, но „винаги се е страхувала да докосне нещата там“.

„Нямах представа какво се случва там“, каза тя.

Една от другите запомнящи се части на имението беше неговата зоологическа градина, в която имаше екзотични животни като пауни и маймуни.

