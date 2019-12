Принцеса Даяна и роклята, чието име вероятно не сте чували

П окойната лейди Даяна продължава да бъде една от най-обичаните жени в света. Макар и за кратко на този свят, тя остави траен отпечатък в съзнанието на милиони хора по света.

Модните й решения през годините също се превърнаха в емблематични. Точно за такъв тоалет, носен от принцесата, се заговори доста в интернет.

Става дума за знаковата рокля, носена от принцеса Даяна по време на танца й с актьора Джон Траволта в Белия дом през 1985 г., която бе предложена на търг, но не се намери купувач.

Лейди Ди носи роклята от тъмносиньо кадифе с паднали рамене по време на държавна вечеря, дадена от тогавашния президент на САЩ Роналд Рейгън в чест на принца и принцесата на Уелс.

Роклята, сътворена от Виктор Едълстийн, е увековечена на снимки, на които принцеса Даяна танцува с Джон Траволта под звуците на песента "You Should be Dancing" от филма "Треска в събота вечер".

Първоначалната оценка на знаковия тоалет беше между 250 000 и 350 000 лири.

По време на наддаването, организирано от лондонската тръжна къща "Кери Тейлър", роклята не успя да достигне определената резервна цена от 200 000 лири.

