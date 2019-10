Ричард Гиър и Силвестър Сталоун стигнали до бой за принцеса Даяна

А нглийскаа музикална легенда Елтън Джон ще издаде официалната си автобиографична книга „Аз, Елтън Джон” на 15 октомври. В английският вестник „Дейли Мейл” (Daily Mail) обаче се появиха няколко откъса от нея.

В един от тях Елтън Джон разказва за покойната принцеса Даяна и ефектът който тя е имала върху околните, независимо дали са обикновени хора или филмови звезди. Всъщност Елтън Джон разкрива един много любопитен момент за вечер, в която Ричард Гиър и Силвестър Сталоун се скарали заради Лейди Ди.

Таен запис на принцеса Даяна разкрива мъката ѝ

Британците не искат прелюбодейката Камила за кралица

Ето какво разказва певецът:

„Даяна беше надарена, тя общуваше с лекота и беше благословена със способността да накара хората да се чувстват напълно комфортно в нейната компания. През годините, в които я познавах, тя беше приказна компания, най-добрият гост на вечеря, невероятно недискретна, истинска клюкарка: можеш да я попиташ каквото и да било и тя ще ти каже.

Today at 3pm Sir Elton John delivers a landmark lecture in rememberance of Princess Diana at the #DianaHIVLecture . He will talk on the past, present and future of #HIV, with a focus on #endingHIV. pic.twitter.com/9pKc9Yn4ic