Б ританската принцеса Даяна е имала интерес да участва в продължението на хитовия холивудски филм от 1992 година "Бодигард". Това заяви актьорът Кевин Костнър в интервю за сп. "Пийпъл".

Актьорът заяви, че първият вариант на филма е пристигнал на бюрото му един ден преди принцесата да загине в трагичния инцидент на 31 август 1997 г.

Във филма от 1992 г. Кевин Костнър играе ролята на бивш агент, който охранява поп звезда, изиграна от Уитни Хюстън. В "Бодигард" 2 сценарият предвиждал героят на Костнър да пази принцеса Даяна от преследвачи и папараци, след което отношенията им да прераснат в романтична връзка, подобно на първата част.

"Даяна и продуцентите бяха нетърпеливи да стартираме проекта", разказва актьорът в интервюто.

