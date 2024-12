Хари и Меган се развеждат? Британският принц опроверга слуховете

Б ританският принц Хари отрече слуховете за евентуален развод с Меган Маркъл. Той говори по темата за брака си на среща на върха, организирана от The New York Times (NYT), пише New York Post. (*Видеото е архивно).

През последните месеци херцогът и херцогинята на Съсекс се появяват отделно на обществени събития. Това накара мнозина да мислят, че между Хари и Меган Маркъл има кавга.

На срещата на върха на DealBook колумнистът на NYT Андрю Рос Соркин каза на Хари, че е „търсил в Google“ принца и отбеляза повишения обществен интерес към личния му живот. По-специално, Соркин спомена, че феновете на двойката са озадачени защо Хари сега е в Ню Йорк, а Меган Маркъл отлетя за събитие в Калифорния.

„Защото ме поканихте“, шеговито отговори Хари.

Принцът отбеляза, че ако се вярва на медиите, се оказва, че той и Меган Маркъл са купили 10-12 къщи и са се развеждали също толкова пъти.

Принц Хари сподели, че е свикнал да игнорира пресата. В същото време съжали онези, които вярват на слуховете за семейството му и след това се разочароват.

По-рано беше съобщено, че след встъпването в длъжност новият президент на САЩ Доналд Тръмп може да изгони принц Хари от страната.

През 2023 г. той призна в мемоари, че е използвал различни наркотици за развлекателни цели. Според разпоредбите за влизане тази информация трябваше да бъде предоставена в неговите имиграционни документи.

