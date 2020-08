Принц Хари и Меган Маркъл имат нов дворец

П ринц Хари и Меган Маркъл, които напуснаха британското кралско семейство и се преместиха в родината на Меган САЩ, се радват на нов дом. Двойката е купила къща в Санта Барбара, Калифорния, съобщи Си Ен Ен (CNN), позовавайки се на официален представител на херцозите на Съсекс.

Официално изявление се съобщава, че Хари и Меган са се преместили в новия си дом миналия месец и изразяват надежда, че ще могат да се радват на уединение.

Сега двойката може да нарече някои от звездните си приятели, като Опра Уинфри, свои съседи.

Английското издание „Дейли Мейл” (Daily Mail) дава повече подробности за новата къща на Хари и Меган. В имението имало девет спални и 16 бани, а цената на имотът, който включвал и немалко земя била 14,6 млн. долара.

9 Bedrooms? 16 Bathrooms?



For 3 of them? How utterly trashy and vile.



The fact Charies helped them purchase such an extravagant over the top home given everything they have done, owing taxpayers money, trashing the RF?



I’m disgustedhttps://t.co/BsfDXfIU9F via @MailOnline